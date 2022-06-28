說好中國故事的一部分 中國籃協宣布成立名人堂

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（中央社台北28日電）中國籃球協會宣布，中國將擁有自己的名人堂，目前已經設立委員會，在組織機構、工作流程和舉薦方案等方面提出工作構想。官方消息宣布後有叫好聲音，也有人認為中國籃球發展水平還沒到。

中國籃球協會28日上午在官網發出公告，作上述表示。

中國籃球協會主席姚明指出，名人堂建設對於講好中國籃球故事、樹立中國籃球文化自信，對於連接、凝聚和激勵籃球運動參與者具有現實及深遠意義。

官方公告表示，中國籃協高度重視籃球文化建設工作，名人堂將在其中發揮重要引領作用。中國籃協於2021年開始積極推進中國籃球名人堂建設工作，各項籌備工作目前有序展開，取得階段性成果。

據官方公告內容，名人堂委員會下將設置提名委員會、推舉委員會和終審委員會，按年度展開入堂活動。中國籃球名人堂舉薦範圍涵蓋運動員、教練員、裁判員、特別貢獻人士、先行者及集體等。

除了名人堂建設相關工作外，中國籃球協會另也將進行「中國籃球通志」編撰、中國籃球資料庫建設、中國籃球具聲望名人口述歷史訪談等工作。名人堂委員會將下設執行辦公室落實這些規劃，加強對中國籃球歷史，尤其是人物故事的挖掘和傳播。

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中國籃球名人堂規劃引起正反兩方激辯。正面評論認為，籃球文化需要逐步建立，籃球名人堂規劃一舉意在使中國男籃更好，讓球員有可以追求的榮譽殿堂。

反面意見直指，「名人堂時間成立太早了」，中國籃球職業化時間尚短，中國球員在國際籃壇獲認可者不多，國際賽事成績也不突出，對於全世界籃球文化影響力淺薄，整體籃球水平待加強，「如果中國籃球名人堂入選的大部分是外國人，豈不是很尷尬」。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110628