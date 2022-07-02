中國多名中央企業幹部任地方官 政企交流成常態

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（中央社記者沈朋達台北2日電）中國近日有多名中央企業幹部轉任南京、瀋陽和大連等副省級城市的官員。中國學者竹立家說，近年政商學界幹部交流已成常態，央企國企幹部懂專業和市場，能提升地方幹部管理效能。

中新網報導，近日有多名央企高管調任地方黨政系統，包括曾任中國東方資產管理股份有限公司總裁的鄧智毅，6月底調任南京市委常委和掛職副市長，負責處置金融風險、招商引資等工作；通用技術集團中國汽車工程研究院前副總經理周舟，調任瀋陽市委常委和副市長；中國生物技術集團公司前副總經理曾兵，則出任大連市掛職的副市長。

報導指出，這3名官員分別有金融、汽車和醫藥方面的專長。

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報導指出，黨政機關和央企國企之間的幹部交流任職頗常見，中共2006年的「黨政領導幹部交流工作規定」等文件都有相關規定。

報導引述中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家分析稱，促進幹部交流是幹部管理過程的傳統，在經濟轉型期，這種趨勢會更明顯。他說，長期在央企國企任職的幹部，懂專業、行業和市場，走到宏觀的決策職位，有利於豐富地方幹部的知識結構，提升管理效能。（編輯：陳沛冰）1110702