中國今年首個颱風 芙蓉登陸廣東挾帶暴雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海2日電）中國中央氣象台通報，颱風芙蓉今天下午在廣東省茂名市沿海登陸，成今年首個登陸的颱風。海南、廣東與廣西等地出現暴雨級的強降雨，海南三亞市雨量破單日歷史紀錄。

根據央視、央廣網報導，颱風芙蓉（中國稱暹芭）2日下午3時在廣東茂名沿海地區登陸，成為今年首個登陸中國大陸的颱風，將對農、牧、漁業生產帶來不利影響。

報導引述氣象分析師閔裕秋說明，由於受季風影響，因此芙蓉夾帶大量水氣，華南多地將出現暴雨及以上級別的強降雨，其中雨量集中在海南、廣東、廣西等地。

據報導，海南、廣東從1日開始出現暴雨，昨天上午8時至今天上午8時，海南三亞降雨量已達300毫米，打破當地7月單日降雨量紀錄，期間曾1小時就降雨破百毫米；三亞鳳凰機場因淹水今天暫停放飛，市區多處道路淪為洪流，迫使許多居民划船出行。

此外，海南樂東、瓊中等兩個自治縣的單日降雨量分別達209.4毫米、136毫米，同樣打破當地7月上旬單日降雨量的紀錄。

受到芙蓉颱風影響，海南主要降雨將集中於1日至2日，廣東為2日至3日，廣西受到影響的時間為2日晚間至6日。

因應芙蓉颱風，中國農業農村部下午發布緊急通知，要求相關地區的農業農村部門做好防颱和災後生產恢復工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「通知」要求，相關海域作業漁船和養殖人員儘快回港或就近避風、避浪，做好養殖設施防護等各項工作，確保人員生命安全；對於農作物，要抓緊搶收已成熟的早稻等作物，對果樹、溫室設施等全面檢查加固、減輕災害損失。

「通知」並要求各地應加強氣象、應急、水利、海洋等部門間的溝通會商，緊盯颱風移動路徑，密切關注災害發生動態，並利用各種媒體及時發布預警資訊和防範措施。（編輯：楊昇儒）1110702