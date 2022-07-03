李家超：23條必須立得有效 但沒有時間表

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（中央社記者沈朋達台北3日電）香港行政長官李家超今天表示，基本法23條立法是必定要做，且要立得有效，但目前沒有時間表。對於陸港通關，李家超說，首要是控制好香港疫情，但未必需要實施普篩。

綜合商業電台和香港01等港媒報導，李家超今天上午接受電視節目採訪時說，有關維護國家安全的基本法23條立法是特區的憲制責任，必須要做，但立法不如想像中簡單，重要的是「立得有效」，因此需要時間研究，目前不會有時間表。

至於港府是否會先聚焦社會發展施政，而延後23條立法？李家超援引2019年的社會運動為例，說國安威脅可能突如其來，不能居安不思危險，但會評估形勢，尋求平衡。

日前多間媒體採訪「七一」主權移交活動受阻，泛民政黨社會民主連線成員則被港警國安處搜查約談。李家超被問到基本法保障的權利自由是否有所改變？

他對此稱，港人各項權力受基本法保障，法院也會監察，並非行政機關獨斷獨行。他說，相關執法和蒐證是必要措施，如果不做「歪心事」就不用理會。

在陸港通關上，李家超表示，目前最重要是香港要控制好疫情，避免增加中國大陸的衛生風險。他說，暫不需要實施全民強制檢測，但要為高風險群體增加核酸檢測次數，以盡快找出個案遏止傳染。

他又說，港府正與中國大陸研究「有限度方便通關措施」，但暫未能透露詳情。

在住房政策方面，李家超說會提速、提效和提量，並希望市民排隊等待公屋的時間不再變長。（編輯：邱國強）1110703