學者：中國經濟短期加速反彈 惟內需動能是關鍵

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（中央社台北4日電）上海財經大學校長劉元春3日表示，在諸多政策拉抬下，中國經濟第3季加速反彈是必然，雖然短期反彈無憂，但持續復甦的政策基礎和內需動能，依然是中期經濟必須高度關注的焦點。

劉元春曾為中共中央政治局授課，是中國知名的財經學者，據「上海證券報」報導，他3日在「疫情衝擊與經濟復甦—浦江金融論壇2022年夏季會議」會議上發表上述看法。

他指出，中國經濟在5月見底，6月反彈是疫情防控階段性勝利和前期政策效果的必然產物，第2季基本目標完成。

接下來在政策靠前、增量政策發力、全面趕超性復工復產和政治目標下，將保證3季經濟加速反彈。

劉元春預計，中國經濟復甦路徑不會是U、L、V等型，很可能呈現不對稱的W型。

他分析，「十四五」規劃中布局的102項重大項目在今年1至2月增長很快，雖然3至5月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）滑落，但全面復工復產之後，要挽回過去3個月的時間損失，將出現趕超性的復工。

劉元春觀察，更為重要的是，為了加快落實經濟復甦，中央密集推出一系列增量政策工具，地方也紛紛公布相應的政策跟進。

例如促進汽車消費，中央有減徵車輛購置稅、商用車貸款等政策，地方配合有汽車直補政策，目前最新數據已顯示，汽車銷售和生產均快速回升。

在房地產政策方面，據不完全統計，有150多個城市在「房住不炒」的前提下，因城施策放鬆了房地產政策的調控，有的取消限購限貸，有的降低房地產貸款利率，也有的下調首付比率。

再加上各類金融政策全面加大力度，確保流動性寬鬆，劉元春表示中國經濟短期反彈無憂，預計6至10月將迎來經濟持續復甦，但10月下旬和11月支撐力的下滑將迎來新一輪的增量政策的調整。

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他說：「存量政策前置已經完成，增量政策的地方支撐力用盡，加上世界經濟疲軟開始向中國傳遞，需要新一輪改革的布局。」

劉元春表示，中國穩經濟一攬子措施在中期時需要變革。需要從地方端轉向中央層面，從存量全面轉向增量，從投資向消費與投資同時發力，從短期救助轉向經濟復甦，透過變革形成內需動能依然是中期需要關注的焦點。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110704