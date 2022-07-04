傳前港府官員建議減購美債 外匯用於本地發展

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（中央社記者張謙香港4日電）據報導，香港行政會議成員任志剛建議新一屆政府把外匯投資於香港北部都會區，以代替買美債。

星島日報今天報導，任志剛表示，單從貨幣管理角度，儲備愈多愈好，但也要平衡香港整體利益，以及其他領域需要。

他說，如果將香港財政盈餘一直撥入外匯基金來購買美債，等同借錢給有機會與中國打金融戰或貿易戰的美國政府。

因此，他提議研究把儲備撥到一個新機構，用來發展北部都會區，但強調暫時沒有詳細討論。

他又說，香港長遠要減低對美元的倚賴，下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股票市場，讓人民幣作為交易單位，相信到時外國投資者會願意投資中概股。

任志剛是退休公務員，此前長期在政府金融部門工作，多年前卸任香港金融管理局總裁後，獲前行政長官（特首）林鄭月娥委任為行政會議成員，為治港決策進言。

新任特首李家超上任，繼續委任任志剛為行政會議成員。

北部都會區是港府的長遠規劃，由林鄭月娥於2021年10月提出。按照這項計畫，港府將大力發展新界北部，目標既要滿足居住問題，也要把北部的發展與大灣區連接起來。（編輯：陳沛冰）1110704