港媒：中澳關係緩和 但雙方仍在摸底

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（中央社記者張謙香港5日電）香港媒體分析，中國和澳洲的關係在緊繃多年後，最近有所緩和，但兩國仍謹慎行事，互相摸底。

星島日報今天刊登文章指出，中國外交部官網披露，6月30日，外交部副部長謝鋒應約會見澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher），雙方就中澳關係深入交換了意見。

這是繼兩國防長6月初在新加坡「香格里拉對話」會晤後，雙方高層再有互動。

文章表示，種種跡象顯示，澳洲工黨今年5月上台之後，緊繃了多年的中澳關係有所緩和。

比如，澳洲工黨的艾班尼斯（Anthony Albanese）今年5月執政，中國總理李克強發出賀電；中國駐澳洲大使肖千也頻頻透過演講、發表文章以及私下會晤，釋放友好姿態。

在雪梨科技大學的演講，肖千說，澳洲選舉產生新一屆政府，為中澳關係改善提供了可能的機遇；中澳之間有廣泛的共同利益，沒有歷史積怨和根本利益衝突，兩國有充分理由成為朋友和夥伴，而不是對手和敵人。

但文章認為，雖然工黨上台為中澳關係提供了契機，中國在太平洋島國影響力的上升卻令澳洲感到不舒服，新任外長黃英賢已訪問了至少4個太平洋島國，以鞏固關係。

與此同時，中國形象在澳洲這幾年「被塑造得很差」，制約了新政府的對中政策。

文章評論，「看來，兩國都在謹慎行事，互相摸底，但畢竟少了口水戰，關係是緩和了。」（編輯：周慧盈）1110705