廣西超生嬰兒被「調劑」 父母繳不出罰款失幼子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北6日電）廣西全州一封信訪文件曝光了「社會調劑」超生嬰兒事件。陸媒進一步報導，申訴人1990年因繳不出超生罰款，未滿一歲的兒子被計生幹部強行抱走。他們盼有生之年能一家團聚。

中國網路近日流傳一份全州縣衛生健康局的文件，回覆信訪人稱，他們當年違反計畫生育政策超生的第7個孩子「由全縣統一抱走進行社會調劑，不存拐賣兒童的行為」，並稱未留存這些孩子去向的紀錄。

中國過去執行一胎化政策時，一般對超生父母開罰「社會撫養費」。全州以「社會調劑」之名強行帶走嬰兒的作法，引起輿論熱議。

「新京報」5日採訪到當事人家屬。這名被抱走的男孩叫鄧小周，他的五姐鄧海榮告訴新京報，他們的父母育有4子3女共7個小孩，出生於1989年的鄧小周排行老么。

她說，根據當時的計生政策，鄉政府和計生站要求父母繳罰款，但家裡沒錢，一些家具、電視和豬都被帶走抵押。父親曾借了幾千元人民幣，但仍未能交齊罰款。

鄧海榮和她的大姐表示，1990年8月的一天，母親和鄧小周被安排在全州一家旅店的二樓。當時任職於全州縣安和鄉計生站的高姓人員和幾個人，把鄧小周從母親懷中抱走。

根據全州衛生局引發關注的那份文件，鄧小周父母舉報的人名為「高麗君」。

鄧家人表示，他們3、4年前曾透過網路尋找鄧小周，去年派出所也曾調查弟弟失蹤事件，但一直沒消息。幾天前收到全州衛健局的信訪不予受理告知書後，父親難以接受，迫於無奈，哥哥把它發上網才引起關注。

全州的上級政府桂林昨天以「不當處理信訪」，將全州衛健局局長等相關人員停職調查，並派出聯合工作組調查。

鄧海榮說，近日當地政府和派出所都有人到家裡了解狀況，鎮政府人員承諾會幫忙協尋鄧小周。

她說，父母年事已高，最大的願望是尋回弟弟，一家團聚。

陸媒也紛紛發聲批評事件。「經濟觀察報」一篇評論說，「社會調劑」的說法「突破了一般的公眾情感和道德底線」，孩子竟然能被當作商品物資一樣統一調劑，是公眾對當地政府最大的詰問。

「新京報」一篇評論也提到，在目前「全國打拐（拐賣）」的背景下，不少父母傾全力尋找孩子，當地政府不該用「無任何紀錄」打發鄧家人的訴求。

中國過去也傳出過類似超生嬰兒被強制抱養的新聞。2014年中國青年報報導「被『調劑』了23年的人生」，和2011年財新雜誌的「邵氏『棄兒』」，分別揭露了在四川達州和湖南邵陽的故事。

「經濟觀察報」的評論呼籲，政府應調查被調劑孩子的訊息，讓他們找到回家的路，因為「當年因此失散的並不是一個，而是很多」。（編輯：周慧盈）1110706