李克強與東南沿海5省市座談 要求努力穩住就業

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（中央社台北7日電）中國國務院總理李克強今天在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。他說，東南沿海5省市吸納全國7成跨省農民工就業，要努力穩住本地與外來務工人員就業。

據央視新聞聯播，李克強說，當前經濟在恢復，但基礎不穩固，「穩經濟還需艱苦努力」。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，協同實施宏觀政策和深化改革，保持經濟運行在合理區間。

他說，東南沿海5省市經濟占全國1/3以上，財政收入占近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近8成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國家發展、穩經濟、保障國家財力大樑。加強助企紓困政策配套，挖掘潛力實施更多支持政策。

李克強還說，5省市吸納了全國7成跨省農民工就業，打工是農民收入主要來源。要努力穩住本地和外來務工人員就業。持續推進「放管服」改革，優化營商環境。破解多難問題，「防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼」。

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他強調，對外開放事關發展全局。無論國際形勢如何變化，中國都堅定擴大開放。東南沿海是改革開放前沿，長三角、珠三角進出口占全國近60%。要繼續以開放促改革促發展，穩外貿穩外資，更好參與國際競爭與合作。

據報導，福建省委和福建、上海、江蘇、浙江、廣東5省市政府主要負責人在會中發言。中國國務委員兼國務院秘書長肖捷、國家發改委主任何立峰參加。（編輯：楊昇儒）1110707