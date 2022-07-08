G20外長會議前夕 王毅見歐盟代表波瑞爾談烏克蘭

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）20國集團（G20）外長會議今天登場，據中國外交部發布，部長王毅在7日先和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面，討論烏克蘭問題。

根據中國外交部官網發布，王毅在會中提到烏克蘭問題表示，各方確應對衝突根源進行認真反思，解決好各方合理關切，從根本上消除戰爭隱患。重申中國國家主席習近平用「四個應該」，全面、清晰地闡述了中方立場，為爭取持久和平安全提供了重要遵循。

王毅說，中方迄今所作的一切努力都可歸結於勸和促談，將繼續秉持客觀公正立場，發揮建設性作用。

根據中方的這份文件，波瑞爾在會談中表示歐盟對當前俄烏衝突的嚴重負面影響深感擔憂，呼籲儘快停火止戰，防止造成更大危機，「希望中方為實現和平發揮重要作用」，同時，各方還應深入思考衝突產生的根源，找到根本的解決辦法。

至於中國與歐盟的關係，王毅說，中、歐作為世界多極化進程中的兩大重要力量，應堅持全面戰略夥伴關係的基本定位，保持對話溝通積極勢頭。

他表示，面對嚴峻複雜挑戰，中歐應求同存異、聚同化異，堅持互利共贏，應維護真正的多邊主義，抵制脫鉤斷鏈、違背客觀經濟規律的行徑；應反對零和博弈、煽動陣營對抗以及挑起「新冷戰」的圖謀。「中方願同歐方共同維護以聯合國為核心的國際體系和國際法為基礎的國際秩序。」（編輯：周慧盈）1110708