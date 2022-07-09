是否邀民主派加入政策組 李家超：視對方貢獻

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（中央社台北9日電）新任香港行政長官（特首）李家超日前透露考慮成立「特首政策組」。至於會否邀請民主派人士加入，李家超今天說，考慮人選時，會視乎對方可為特首帶來的幫助和對社會的貢獻。

官方香港電台報導，李家超表示，「特首政策組」是高層次政策組，直接與他溝通，在不同層面協助特首搜集資料和提供建議，提出政策研究，並一定會照顧民情和民調。

李家超在一個電視節目中指出，行政長官應該要高瞻遠矚，宏觀和策略性地看香港，同時配合國家發展和國際形勢，團隊也要各司其職，自己不打算做15名局長的工作，有信心各局長可以獨當一面。

在被問到會否邀請民主派人士加入「特首政策組」時，李家超說，考慮人選時，會視乎對方可為特首帶來的幫助和對社會的貢獻。

上任不久的李家超6日在香港立法會提出多項解決內外問題的政策，又透露考慮成立特首政策組，協助他審視中國大陸發展及國際形勢。

另外，稍早前有公務員團體不滿港府建議公務員統一加薪2.5%，李家超今天在電視節目中，被問到公務員加薪問題是否上屆政府遺留炸彈，令新一屆政府開局不順利，李家超說，這並非要考慮的事，認為政府是要處理政府內部和市民的問題，任何問題都不應逃避，要以正向思維處理。

他表示，政府有責任公平公正反映公務員工作表現，加薪安排是根據制度處理。至於是否沒有修改空間，李家超說不想有任何定論，重申會根據制度處理。

李家超表示，考慮到生活費用增加和公務員團隊付出，政府予以認同，因此決定加薪，至於加幅多少是根據多個因素綜合考慮，要顧及公務員士氣，同時考慮香港整體經濟情況。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110709