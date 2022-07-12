廣東珠海一幼兒園老師確診 全市暫停線下教學

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（中央社台北12日電）中國廣東省珠海市一名幼兒園老師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，珠海市全市今天起暫停學校線下教學和校外培訓活動，所有大學留校師生員工則需於今天內完成一次全員核酸檢測。

根據珠海市衛生健康局通報，11日在該市醫療機構發熱門診的就診患者中，發現1例確診病例。

通報指出，確診者是一名24歲幼兒園女老師，在珠海市香洲區居住，她於1日、4日、6日、8日核酸檢測陰性，11日下午因發熱、肌肉酸痛、咳嗽、頭痛等症狀到發熱門診就診，核酸檢測初篩陽性，當晚經市疾控中心複檢為陽性，立即轉送隔離治療。

經初步流調，該病人近日主要活動軌跡包括烘焙工作室及幼兒園等，當局已對其密切接觸者和次密切接觸者進行排查。

央視新聞今天報導，為進一步加強近期珠海市校園疫情防控工作，珠海市校園疫情防控工作專班今天決定全市各級各類學校，包括幼兒園、教育培訓機構、校外托管機構暫停線下教學和校外培訓活動；承辦暑期校內托管的學校，也要暫緩托管工作。

當局要求各學校停止舉辦和參與大型培訓等聚集性活動，涉及跨市活動一律暫停舉辦。所有大學留校師生員工需於今天內在校內完成一次全員核酸檢測。

當局又要求，全體師生員工近期盡量留在珠海市內，減少不必要外出；師生非必要不離開珠海市，特殊情況要離開，需按程序報批，對不遵守疫情防控規定或隱瞞行程者，學校會嚴肅處理。

根據珠海衛生健康局網站，1至11日珠海只有上述1例本土確診以及1例境外移入病例。

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