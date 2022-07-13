中國再出招救房市 多地鼓勵團購甚至突破限跌令

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（中央社記者沈朋達台北13日電）中國持續出招救房市，陸媒報導，至少有8地推出政策鼓勵目標群體團購商品房，一些城市言明優惠可不受「限跌令」限制。分析認為當局藉此提振房市，但成效要視當地供需而定。

澎湃新聞報導，6月以來包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡和吉林長春等地，陸續發布「購房團購」的政策或活動。

以吉林長春為例，當地政府8日發布「進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知」，支持政府機關、國企和事業單位、大專院校、科研院所和社會群體，和房地產開發商接洽批量購買商品房。售價不得低於成本價。

報導引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，這是官方對團購行為的肯定，說明透過團購刺激房地產交易市場的導向，有助於後續房屋銷售市場的行情提振。

此外，四川巴中等地政策言明，這類團購與開發商協調達成的優惠價格，「不計入商品房備案價格跌幅比例範圍」。換而言之，這代表團購房屋不受「限跌令」限制。

中國官方一方面要刺激房市，另一方面又擔心開發商大幅降價促銷衝擊市場穩定，多地紛紛頒令要求成交價不得低於備案價格的一定比例。

報導引述諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，推出類似政策的城市以弱二線、三四線城市為主，這些城市的商品房庫存壓力大，希望透過團購鼓勵購房。政策也針對國企、事業單位這類具購買實力的群體，希望發揮帶頭作用。

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不過，團購政策的成效可能依當地的供需狀況而有所不同。58安居客房產研究院分院長張波告訴澎湃新聞，若該地房市嚴重供大於求，而市場信心依舊處於底部，則政策提振效果相對有限；反之，在一些市場信心已觸底反彈的城市，團購政策效果會較明顯。

不過，一些行業人士認為相關政策不可取，和之前出現的「西瓜換房」等手法一樣，有變相繞過「限跌令」的嫌疑。河南的三門峽、鄭州等地的政策，仍明令禁止團購住房。（編輯：呂佳蓉）1110713