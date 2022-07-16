中國多地嚴打罪案 分析：爭民眾安全感

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（中央社台北16日電）本月以來中國多地接連公布打擊犯罪、維護社會治安成果，港媒分析，中國大陸近來發生數起惡性事件，尤其河北唐山燒烤店打人一事等造成惡劣影響，官方部署此次專項行動實為有的放矢。

香港明報今天作了上述報導，並指最近一次是河北省13日公布的全省公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」進展情況。據當地公安消息，自「百日行動」以來，全省共打擊現行違法犯罪307起，抓獲犯罪嫌疑人558人、網上在逃人員135人。

據指出，夏季治安打擊整治「百日行動」由公安部於6月25日統一部署，旨在「重拳打擊突出違法犯罪，大力整治社會治安問題」。除了河北，上海、江蘇、湖北、湖南、江西等地均在部署後半月內公布工作進展。

報導引述分析人士說，北京歷來重視民眾安全感，去年中共19屆六中全會後，「安全感」寫入「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，與人民「獲得感」、「幸福感」並列。近來中國大陸發生數起惡性事件，尤其河北唐山燒烤店打人事件等造成惡劣影響，公安部部署此次專項行動實為有的放矢。

分析說，官方嚴打犯罪力度從措詞可見一斑。公安部媒體人民公安報報導各地進展情時，用「以打開路亮劍攻堅，鐵腕整治社會治安」為題，上海「保持對違法犯罪的凌厲攻勢」，江西則提出要「緊盯不放、露頭就打、嚴懲不貸」。

此外，「楓橋經驗」一詞在這次「百日行動」中多次出現。

報導引述中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家對示，「楓橋經驗」是成功的基層治理方式，中國大陸近年也多次強調在這個基礎上進行治理模式創新，要求在維護社會穩定時要注意工作方法、預防糾紛、化解矛盾，與嚴打犯罪相比，體現政府社會治理「柔」的一面，二者相輔相成、「剛柔並濟」。

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60年代初，浙江省諸暨市楓橋鎮整治社會的做法獲時任領導人毛澤東親筆批示「要各地仿效，經過試點，推廣去做」。在以階級鬥爭為綱背景下產生的楓橋做法就是發動群眾，透過說理鬥爭而制服敵人的經驗。

如今中共已放棄階級鬥爭的提法，強調構建和諧社會，中共總書記習近平2013年強調走群眾路線時曾重提「楓橋經驗」的意義表示，50年前浙江楓橋幹部群眾創造的「楓橋經驗」就是「依靠群眾就地化解矛盾」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110716