中國爛尾樓風暴傳正面訊息 港股回升

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（中央社記者張謙香港18日電）中國「爛尾樓」事件今天傳出一些正面訊息，刺激在香港上市的中國房企及銀行股價回升，恒生指數收盤上升548點或2.7%，報20846點，結束了上週的弱勢。

港股全日成交總額為港幣1160億元（約新台幣4419億元）。

中國房企面對的債務危機上週惡化，一些買了「爛尾樓」的民眾批評銀行沒有善盡監管責任，以致所買樓房停工，因此拒絕向銀行還貸。

這起事件令房企的債務出現連鎖反應，也令人擔心引發金融系統風險，以致中國房企及銀行股上週末急挫。

不過，本地媒體今天報導，中國人民銀行轄下的的金融時報表示，部分「爛尾樓盤」已復工，例如江西贛州綠地一個商住項目現時正常興建中，河南鄭州一個項目也有望8月起復工。

此外，人民銀行也釋出寬鬆貨幣政策的訊號，透過逆回購向市場淨投放資金人民幣90億元（約新台幣396億元），數量是本月以來最多。

有本地媒體引述實德金融首席分析師郭啟倫意見指出，中國方面要控制「爛尾樓」事件絕對不難，只要幫助相關房地產公司即可平息風波。

在上述正面訊息刺激下，在香港上市的中國房企及銀行股今天反彈，其中工商銀行上升2.99%，收報4.13元；建設銀行上升3.06%，收報5.05元。

至於中國房企，碧桂園反彈6.04%，收報3.51元；雅居樂上升6.93%，收報2.62元；龍湖上升4.1%，收報29.15元。

但有市場分析人士指出，中國房企的債務危機未除，仍是威脅港股的潛在因素。（編輯：李雅雯）1110718