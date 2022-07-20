迎20大升防控？ 北京下令酒店非必要不承辦婚宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）儘管北京本土疫情明顯趨緩，北京市政府昨天發布新版酒店防控指引，嚴格控制聚集性活動，下令所有酒店「非必要不舉辦、不承辦」婚宴、生日宴、團體宴等團體聚餐活動。

新版酒店防控指引出爐後，在中國大陸網路社群引來一面倒負評，網友直指「非必要」根本是繞圈子說不准，批評官方為迎接中共20大加強防控，犧牲民眾聚餐權益。

北京15日一度宣布實現疫情中高風險區「清零」，目前全市只剩4個中風險區、1個高風險區。

不過北京市政府官網19日發布「新冠肺炎流行期間北京酒店防控指引（第二十版）」，卻對全市酒店祭出更嚴格的防控規定。

「指引」首先要求履行酒店疫情防控主體責任，酒店應成立「新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組」，由酒店主要負責人任組長。建立疫情防控工作責任制，做到及時發現問題、及時報告和及時妥善處置。

「指引」並要求嚴格控制聚集性活動。按照「非必要不舉辦、不承辦」原則，全市酒店不承辦婚宴、生日宴、團體宴等群體性聚餐活動；全市酒店繼續從嚴從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動；核心區酒店繼續暫停承辦會展、論壇、培訓等聚集性活動。以上若有政策調整的，另行通知。

「指引」明定，7天內有1例及以上本土COVID-19感染者所在縣（市、區、旗）、入境未滿10天的人員（澳門除外）不得在酒店參加會議、培訓；所有在酒店參加會議、培訓的人員須測溫、掃碼驗碼（不能以亮碼代替掃碼）並查驗72小時內核酸檢測陰性證明。酒店承辦的會議、培訓，有來京人員參加的，人員閉環管理。

「指引」並要求酒店內餐飲經營單位須遵守「餐飲行業新冠疫情防控指引」，嚴格控制人流密度，保持合理就餐間距，提倡隔位就坐，就餐人員離開餐桌時須佩戴口罩。

「指引」發布後，「北京非必要不承辦婚宴生日宴」立刻躍為微博熱搜話題，引來一面倒負評。網友批評官方為迎接20大舉辦，全面加強防控，卻禁止民眾辦婚宴、壽宴。

北京青年報等多家官方媒體疑因負評太多，關閉微博評論區不顯示；微博隨即降熱搜，試圖阻止話題發酵。

大陸網友仍持續在微博相關新聞討論串表達不滿： 「久違的非必要又來了」、「直接說不許辦不就得了。繞！」、「現在中高風險清零了，為何還怕聚餐？」

網友們還接力嘲諷：「非必要不呼吸」、「非不要不生孩子」、「非必要不做核酸」。

有網友直言：「別說那些大道理，婚宴，生日壽宴很有必要，誰結婚不辦宴？50大壽，60大壽，70大壽誰不辦？這是民族傳統，任何人都沒資格阻止！」

中共第20次全國代表大會預計秋天在北京登場，來自全國各地逾2000名代表進京開會，他們絕大多數住在北京各酒店。（編輯：楊昇儒）1110720