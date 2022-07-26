港財政司長警告：8月可能第2次調降經濟成長預測

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（中央社台北26日電）香港財政司長陳茂波表示，香港第2季經濟不及原來預期強勁，疫情緩和所需時間較預期長。雖然消費回升，但出口及投資仍然疲弱，8月可能會再調降香港全年經濟成長預測。

陳茂波是在接受南華早報訪問時，作上述表示。

陳茂波2月間曾預測，今年香港經濟成長會介於2%至3.5%。但今年第1季經濟成長率反而下滑4%，之後港府將全年經濟成長預測調降至1%至2%。

南華早報今天報導，陳茂波表示，8月可能會再調降香港全年經濟成長預測。如果屬實，會是政府3個月內第2次調降全年經濟成長預測。

港府統計處25日發表對外商品貿易統計數字，6月份香港整體出口貨值年減6.4%。

陳茂波表示，經濟的三頭馬車中，雖然香港第2季消費回升，但出口及投資仍然疲弱，經濟復甦仍然受到第5波疫情影響。中國疫情影響供應鏈，歐美經濟受到高通貨膨脹影響，也連帶影響香港經濟。

陳茂波強調，香港的嚴格入境隔離政策，是目前經濟復甦「最關鍵的限制」，要改善經濟必須解決這問題。若香港連續2季經濟收縮，將陷入技術性衰退。

他表示，政府已採取精準防疫的政策，會探討如何放寬入境隔離措施，這也是政府要優先處理的問題。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110726