美國學者：裴洛西若訪台將被視為羞辱習近平

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（中央社台北27日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西傳8月將訪台，北京當局與解放軍紛紛撂狠話恫嚇，美國學者分析，若裴洛西訪台，將被視為羞辱中共領導人習近平，而習本人也會這樣認為。

中共即將在今年秋天召開20大，屆時習近平將尋求打破慣例的3連任。英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將訪台消息掀起各方的關注與中國當局的跳腳。

「紐約時報」（The New York Times）26日報導，前美國國務院高級官員、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）說，「在距離黨代會還有幾個月的此刻，中國國內的政治局勢非常緊張，習近平希望獲得前所未有的第3個任期」。

她說，「風險在於，裴洛西的訪問將被視為對習近平執政的羞辱，習近平本人也會這樣認為，因此他可能採取一些輕率的行動來顯示他的實力」。

謝淑麗指出，有鑑於習最近錯誤判斷損及中國利益並引發爭議，像是嚴厲防疫清零、俄侵烏選擇與俄國保持一致，以及下重手監管民營企業等，不能指望他在軍事上對裴洛西訪台審慎因應，與其冒戰爭風險不如延期訪台。

不過紐時報導指出，台灣有許多人擔心，如果取消這次行程，會給北京留下恐嚇策略奏效的印象，若干共和黨籍的國會議員也公開敦促裴洛西訪台，藉此表明對中國的立場。

美國參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，裴洛西若不訪台，等於讓中國獲得某種勝利。但他強調，確保台灣具備足以因應中國威脅的防衛能力，比訪問台灣來得重要許多。

2018至2021年擔任白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）說，取消這次訪問可能會破壞華盛頓加強台灣與其他民主國家的關係，以及提升台灣在國際組織和國際場合形象的努力。

簡以榮指出，「中國之所以擔心美國的行為，很大一部分原因是因為我們為其他國家開闢了空間，而這是中國最擔心的，也就是台灣政府在國際社會的合法性」。

紐時報導提到，對於裴洛西可能訪台，北京中國人民大學國際關係教授時殷弘說，「我認為沒有人能預測中國具體將在軍事上採取什麼行動」，北京被認為將以強有力的軍事回應，但不至於咄咄逼人而引發更大衝突。

另據美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，熟知裴洛西出訪計畫的消息人士透露，她正計劃於未來數週內來訪，這也是裴洛西此行造訪亞洲多國的行程之一。

消息人士指出，她正邀請共和與民主兩黨的國會同僚隨行，若順利成行，裴洛西將是25年來首度到訪的聯邦眾議院議長。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110727