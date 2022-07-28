中國前司法部長傅政華一審開庭 涉及國家秘密

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（中央社台北28日電）中國前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案今天一審開庭，長春市中級法院通報，傅政華案因涉及國家秘密，對徇私枉法部分依法不公開審理。傅政華當庭表示認罪悔罪，法院擇期宣判。

傅政華涉入「孫力軍政治團伙案」，近日才被提起公訴，今天就一審開庭審理，速度之快相當罕見。

據長春市中級法院微信公眾號通報，長春中院28日一審開庭審理了傅政華受賄、徇私枉法一案。對受賄部分公開審理；因「涉及國家秘密」，對徇私枉法部分依法不公開審理。

據長春市檢察院起訴指控，2005年至2021年，傅政華利用擔任多項職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或透過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元（約新台幣5.1億元），數額特別巨大。

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起訴還指控，2014年至2015年，傅政華在擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟傅衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致傅衛華長期未被追訴，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪和徇私枉法罪追究傅政華的刑事責任。

據通報，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人傅政華及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，傅政華進行了最後陳述並當庭表示「認罪悔罪」。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。（編輯：楊昇儒）1110728