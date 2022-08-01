港媒：中共9月底確定20大高層人事方案

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（中央社記者張謙香港1日電）據港媒分析，如果中共20大於今年10月中召開，中共的高層人事方案將於9月底拍板。

星島日報今天刊文指出，2017年9月25日，中共中央政治局常委會提出了新一屆中央領導機構的組成人選方案，4天之後，方案獲得政治局會議審議通過。

同年10月18日，19大正式開幕。

文章表示，如果20大也在10月中召開，相信將在9月底拍板高層人事。

文章同時指出，進入8月，外界可能又會猜測「北戴河會議」的召開，但前中共總書記胡錦濤執政後，已宣布中央五大班子夏季不到戴河辦公，「北戴河無會」。

文章表示，5年前19大閉幕後，官方新華社發表「黨的新一屆中央領導機構產生紀實」的長篇文章，除了透露改變高層人事遊戲規則，也披露高層人事在9月底定案，而不是在8月上旬的北戴河時段。

過往每年進入8月，中共高層都會在公開場合消失，轉到北戴河度假。此前所有分析都認為，中共高層會在度假時繼續商討各項大事並作出決定，外界稱為「北戴河會議」。

在胡錦濤上台後，包括星島日報等報章指出，「北戴河會議」已不復存在，成為純粹的度假性質。但也有媒體不時傳出中共高層仍在度假時開會並就某些重大問題作出決定。（編輯：李雅雯）1110801