人行：加大企業信貸支援 保持房地產融資穩定

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（中央社台北2日電）中國人民銀行召開下半年工作會議，列出7大重點工作，包括保持貨幣信貸平穩適度增長、防範化解中小銀行風險、因城施策差別化住房信貸政策、保持房地產信貸、債券等融資管道穩定等項目。

據證券時報今天報導，人民銀行（央行）於1日召開下半年工作會議，部署下半年7大重點工作。

7大重點工作分別為，「保持貨幣信貸平穩適度增長」、「穩妥化解重點領域風險」、「完善宏觀審慎管理體系」、「深化金融市場改革」、「提升人民幣國際化水平」、「深入參與全球金融治理」、「提升金融服務和管理水平」。

「保持貨幣信貸平穩適度增長」強調，綜合運用貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。引導金融機構增加投放實體經濟貸款；引導實際貸款利率穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

「穩妥化解重點領域風險」說明，防範化解中小銀行風險是工作之一。另要因城差別化住房信貸政策；保持房地產信貸、債券等融資管道穩定，加快探索房地產新發展模式。督促平台企業完成整改，實施規範、透明、可預期的常態化監管。

據第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青解析，「貨幣政策要保持流動性合理充裕」等表述，意味下半年市場流動性不會轉向大幅收緊，第3季各項貸款餘額增速將保持上揚勢頭。

中信證券首席經濟學家明明認為，當前最重要的政策工具就是房貸利率還有下調空間，若房貸利率下調等相關政策調整到位，房市有望在第3季末前後穩定回暖。

據人行最新數據，3月個人住房貸款加權平均利率為5.49%，較去年12月階段高點下行14個基點，處於歷史平均水平附近；一般貸款利率降至4.98%，比歷史平均水平低136個基點。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110802