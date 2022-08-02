中國房市仍不穩 百大房企7月銷售額年減近4成

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）為穩定房地產市場以刺激疲軟經濟走勢，中國政府祭出大量政策、多管齊下，而目前看來成效仍有限。據統計，中國百大房企7月銷售額年減近4成，前7個月累積銷售額年減約5成。

中國房地產市場近日風波再起，引起市場不安。為穩定房地產市場並藉此刺激經濟，今年以來，中國各地陸續發布相關政策。

香港經濟日報報導，光是今年7月間就有超過85座城市發布穩房地產政策。其中預防爛尾樓、增加購房補貼是其中的重點。

然而即便官方各種大力支持的政策，房地產市場復甦腳步仍然緩慢，具體反映在房地產開發商的獲利數字。

報導引述中國房地產市場研究機構克而瑞研究中心發布的最新統計數據顯示，中國百強房企在今年7月的銷售金額約人民幣5231.4億元，年減39.7%；今年前7個月累計銷售金額約3.57兆元，年減49%。

克而瑞分析師在報導中說，目前市場整體需求和購買力透支，行業信心也處在低點，短期內企業銷售壓力仍然較大。下一個階段，地方的「救房市政策」有望繼續加碼，壓力較大的城市還將執行財稅刺激、房票安置（搬遷補償的措施）等政策措施，以刺激購房消費、穩定市場預期。

報導另引述中國房地產分析機構中指研究院統計顯示，今年前7個月，銷售額超過千億的房企為10家，較去年同期減少11家；超過百億的房企有91家，較去年同期減少45家。

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中原地產首席分析師張大偉在報導中提到，雖然整體穩房市政策內容越來越寬，力道越來越強。但目前市場的信心依然沒有完全恢復，隨著更多政策發布後，房地產市場有望在第4季走出低谷。

然而中國房地產業協會會長馮俊認為，房地產市場的供需關係已經趨於平衡，目前來看，這類政策調整的效果並不是很樂觀，未來的效果也需進一步觀察。今年商品房銷售降幅將在20%到30%之間，房地產投資降幅約為10%。（編輯：周慧盈）1110802