海南確診病例增 三亞進入區域管控狀態

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（中央社台北4日電）中國官方公布3日新增294例COVID-19本土病例，海南三亞市出現社區隱匿傳播風險，自今天起進入區域管控狀態，除公共服務類企業外，其餘營業場所暫停營業。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共446例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入152例、本土294例。

其中本土疫情方面，3日新增確診53例，分別為海南24例、內蒙古10例、浙江9例、福建、山東、河南及廣西各2例、重慶及四川各1例。

另241例本土無症狀感染個案中，廣西62例、浙江45例、河南41例、新疆25例、山東24例、兵團18例、甘肅11例、內蒙古4例、海南3例、吉林及上海各2例、北京、河北、重慶及雲南各1例。

中國本輪疫情波及逾20省，先前染疫人數較多的廣西及甘肅疫情趨緩，但近日海南病例數增加，其中又以三亞市居多，3日三亞市新增10例確診和1例無症狀感染者。累計自8月1日零時至3日24時，累計發現確診23例、無症狀感染者2例。

三亞市認為當前社區隱匿傳播風險較大，人員聚集及跨區域活動將增大疫情傳播風險。為迅速控制疫情，盡快實現社會面動態清零，今天零時起三亞市（除海棠灣區域、亞龍灣區域、育才生態區外）進入區域管控狀態，企事業單位、公共場所、社區（村、居）等需憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄出入。

另除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通等公共服務類企業外，其餘各類營業場所暫停營業。

至於在香港、澳門部份，香港3日公布新增4547例確診，其中4321例屬本土感染，香港防護中心指疫情仍然未見頂，要觀察疫情趨勢，另指確診變異病毒株的病例正逐漸增加。

澳門3日則公布未有新增確診病例，為連續第11天社區零確診。除入境珠海恢復免隔離通關外，公共部門恢復正常運作，餐廳恢復內用，美容院、戲院等場所也可營業。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110804