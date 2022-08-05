港府稱要做好公務員思想教育工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港5日電）香港公務員學院院長郭蔭庶近日指，未來要對公務員做好思想教育工作，並強調公務員「愛國」與政治中立不矛盾。

2019年中香港爆發「反送中」運動，不少公務員參與其中，也因此，公務員對北京中央及港府的忠誠成為北京當局和港府關注的焦點。

2021年底，港府成立公務員學院，目標是培訓公務員。

時任行政長官林鄭月娥在學院成立儀式上曾說，期望學院透過培訓，使公務員增強自覺維護國家安全意識，以及掌握國情等。

郭蔭庶昨天接受本地媒體訪問時說，學院首階段工作目標是擴充編制、整合公務院訓練的理念、制定訓練單元，日後所有新入職公務員及部分現職公務員都需要接受相關培訓。

網媒「01」今天在報導中引述他說，按照目前計畫，公務員接受訓練後將有評核機制，會影響公務員未來的升遷，甚至是否適合留在公務員團隊。

據報導，郭蔭庶強調，學院的課程單元內容初步涉及培養公務員服務心態、入職訓練、國情教育、培養適當國家觀念和國家安全觀念等。

報導引述郭蔭庶說，學院的培訓內容不可能是單向灌輸資訊，更重要的是情感上讓他們明白，他形容為「思想教育」的過程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他又說，「愛國」應是一種天然的情感，只是香港基於特殊的歷史背景，「愛國者治港」過去沒有得到足夠的重視，現時有需要在公務員隊伍中特別強調。

他認為，「愛國」亦與公務員政治中立沒有任何矛盾，因為真正的政治中立，是指公務員執行公職時不能受個人或服務對象的政治理念，影響執行工作；政治中立亦不等同「政治無知」，因為任何事情都有可能牽涉政治，公務員必須有足夠的政治敏感度。（編輯：陳沛冰）1110805