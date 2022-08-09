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韓外長：韓中關係面臨不少挑戰 藉訪中重啟磋商

2022/8/9 18:34
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（中央社台北9日電）韓國外交部長朴振今天在中國青島表示，他將藉由這次訪問中國，重啟兩國政府間的磋商管道。同時，韓中兩國關係「的確面臨著不少挑戰」，但韓方將繼續加強與中方的經濟合作。

朴振是在8日抵達中國訪問，預定10日返國，今天下午並與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談，會後將共進晚餐。

韓聯社報導，朴振今天在青島即墨古城君瀾渡假酒店，以視訊方式與韓僑及韓商主管舉行座談，作出上述表示。

根據報導，朴振表示，5月份韓國對中國貿易出現28年來首度逆差，兩國關係「的確面臨著不少挑戰」，但韓方將繼續加強與中方的經濟合作。

朴振就韓中貿易合作環境表示，國際秩序處於轉型期，美中戰略競爭日趨激烈，貿易秩序生變，全球供應鏈也在重組，威脅國際秩序的不確定因素不斷增大。

朴振指出，韓國政府堅持基於「相互尊重的精神和共同利益」推動韓中關係向前發展。而他將藉這次訪問重啟韓中兩國政府間磋商管道。

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由美國發起、被中國視為威脅的美台日韓「晶片四方聯盟」（Chip 4），韓國的態度被視為關鍵。先前韓媒報導，朴振曾表示，若中方表示擔憂，韓方將致力於消除這種擔憂。同時將與中方協商，爭取K-POP（韓流）、電影、電視劇、遊戲等在中國市場正常發行。

但朴振針對中方可能向韓方拋出的「薩德三不」強調，這關乎韓國主權，中方必須尊重韓方的主權及國家安全，才能順利發展雙邊關係。（編輯：邱國強/張淑伶）1110809

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