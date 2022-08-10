死魚曝屍廣東海灘 陸媒澄清非解放軍演習炸魚

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（中央社台北10日電）中共解放軍近期發動一波又一波的軍演，中國網友廣傳因演習以致大批死魚曝屍廣東海灘，不過中國媒體澄清，網傳的死魚曝屍圖是去年拍攝，絕非因解放軍演習而炸魚致死，更與軍演無關。

中國媒體澎湃新聞今天報導，8月4日晚11時，網友藉社群媒體推特（Twitter）發布沙灘曝屍大片死魚的影音，暗指這是解放軍演習的後果，隔天相同的片段在微博流竄。

微博帳號躲貓貓3.0的網友分享大批死魚曝屍海灘的照片，配上圖說：「演習的戰果累累，沒嚇死美帝，也沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮。」也有網友回應：「炮仗震的？」

報導說，原影音去年就已經在社群網站流傳。2021年11月9日推特用戶「新聞看點」發文稱：「11月6日，廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚。視頻顯示，大量死魚被海水沖上沙灘，白花花一片。」

但大批死魚曝屍海灘畢竟不尋常，澎湃新聞報導說，去年11月6日，「新京報我們視頻」也曾對此展開追蹤調查，當時惠東縣自然資源局工作人員表示，死魚並非由寒潮導致。

澎湃新聞另指出，截至發稿，尚未找到中國主流媒體查明死魚曝屍雙月灣的原因，也就是說「雙月灣出現大片死魚的原因尚不明晰」。

根據廣東海事局發布的航行警告，自上月28日起，解放軍陸續在廣東汕尾、瓊州海峽、南海大萬山島與雷州半島發動軍演。

而之前中共解放軍4日至7日的圍台軍演，最受矚目的飛彈試射僅發射11枚，目睹美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台而崩潰的中國小粉紅們又再哀號稱，這根本是炸魚而已。

美國自由亞洲電台（RFA）5日報導，共軍宣布飛彈試射收兵後，中國小粉紅們大感失望並不解，為什麼這麼快飛彈試射就完了？

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帳號「風雲回來了」的網友發文詢問：「什麼意思，後面兩天不射了？」也有人嘲諷稱這是「炸魚任務，一天完成」、「導彈就這麼多，一下子射完嗎？」，並嘲諷有可能解放軍發射飛彈的參數被台灣軍方掌握。

RFA報導說，解放軍匆忙宣布飛彈試射結束令人感到意外，從首枚飛彈發射算起歷時2小時22分就喊停，簡直太詫異，還有5枚打偏落在日本海域，而且是在日本抗議之後，試射就結束了。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110810