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共軍結束環台軍演常態上場 學者：尚非戰爭前奏

2022/8/11 12:16
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（中央社台北11日電）共軍近日在台灣周邊展開軍事演習，對外宣布完成任務後換「常態」戰備警巡上場。美國學者認為，北京當前反應是針對裴洛西訪台，並非戰爭前奏，但未來5到10年風險可能增高。

據共軍東部戰區微信公眾號今天的消息，東部戰區新聞發言人施毅表示，東部戰區在台灣周邊海空域組織的聯合軍事行動成功完成各項任務。

施毅表示，東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

他說，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續展開練兵備戰，「常態組織」台海方向戰備警巡，捍衛主權。

美媒「美國之音」訪問美國企業研究所（American Enterprise Institute） 資深研究員貝克利（Michael Beckley）。他說不認為目前的軍演是戰爭的前奏，因為北京基本上是在對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 的訪台做出反應。

但貝克利認為，北京的軍演將成為一種新常態，未來5到10年是最危險的時期，是中國最有可能對台灣動武的時期，如果它確實打算這樣做。

他說明，中國剛完成大約10年的大規模軍事建設，戰艦和彈藥增長速度比任何國家都快。同時，美國和台灣在多樣化和加強自己的力量方面進展緩慢。所以中國擁有這個軍事的機會窗口期。

此外，美國和台灣計劃在2030年代改造其防禦系統，到那時中國已陷入人口危機，失去7000萬工作年齡的成年人，增加1億2000萬老年人，加上債務膨脹，經濟會很糟糕；且中國領導人習近平屆時將近80歲了，所以很多事情都指向在此之前是台灣最危險的時期，必須格外警惕。

貝克利表示，雖然不認為中國可以成功征服台灣，但這並不意味著中國認為它征服不了台灣，或者習近平不願冒軍事行動失敗的風險來賭中國可以征服台灣。

他說，「我只是非常擔心，習近平這樣的獨裁者往往只會聽到他們想聽到的信息」，且習近平多年來清洗了許多黨內同儕，可能得不到更新更現實的訊息。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110811

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