江蘇高溫預警地表可達68度 行車有爆胎危險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國高溫不退，江蘇省氣象、交通警察單位今天共同發布中國第1個省級「路面高溫預報」，預測省內部分地區今天的地表溫度最高可達攝氏68度，車輛行駛時將「面臨爆胎危險」。

綜合中國媒體報導，這項發布提到，在高溫天氣地表溫度過高時，輪胎的橡膠強度和簾布耐力會降低很多，面臨爆胎危險。

根據這項發布內容，江蘇全省被分為「藍區」及「黃區」。其中「藍區」分布在江蘇北部除徐州以外的地區，預測今天的地表溫度可達55至62度；至於其它地區都是「黃區」，地表溫度可達62至68度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這項通報提醒全省駕駛人在「黃區」行駛時「爆胎指數升高」，因此要「定期停車休息涼胎」；在「藍區」行駛時也要「行前檢查車況，防止爆胎自燃」。同時提醒在高溫下行駛時，車內勿放置易燃、易爆品，且不要讓老人或小孩獨自留在車內。

江蘇省是除重慶市、四川省外，受高溫肆虐的另一個地區。而中國近來炎熱高溫下，一些民眾近來不斷將柏油路上或室外地面上煎雞蛋的畫面上傳。不少民眾為此感嘆，高溫究竟要持續多久才能結束。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110819