北京拚催生劃錯重點 專家：中國明年出生率續減

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（中央社台北24日電）挽救低迷出生率北京當局頒布多項激勵措施催生，不過英國廣播公司（BBC）今天報導稱，專家分析，北京頒布的政策只是針對養不起卻沒解決不願生的問題，如此中國明年出生率只會更低迷。

報導說，近日中國國家衛健委等17個部門發布多項有助於提振生育措施，涉及住房、托兒等多個面向，期望以政策作多提高出生率。

但普羅大眾的反應並不買帳，好比32歲的肖樂（化名）是2歲兒子的媽，今年7月得知又懷第2胎，卻毫不猶豫選擇墮掉。

她說：「沒錢沒時間沒精力，其實內心裡一個都不想生。對於90後來說，大部分是獨生子女，活得比較自我，我們自己是獨生子女，也沒有覺得獨生子女有哪裏不好。」

精打細算的肖樂表示，孩子還小，現在吃穿的基本支出已達到每月人民幣（下同）3000元（約新台幣1萬3000元），未來上學可能更高達每月5000元，壓力非常大，「再生一個的話，我都不知道為什麼要活著」。

肖樂目前在湖南某家培訓機構當英文老師，她坦承，帶孩子要花很多時間，而下班了工作很累，誰不想快快樂樂追劇玩手機啊？「我們這一代物質條件相對更好，不是很想降低自己的生活品質，要是我生個二胎，買個啥東西都要想一下。」

長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）研究員易富賢表示，中國生育率低的3大癥結，包括心理上不願意生，物質上養不起，生理上生不了。

他說，中國政府的催生新政策只是在解決「養不起」，效果不會很好，因中國在養不起面臨兩個無法解決的難題，首先中國居民可支配收入只佔GDP的44%，典型強政府、弱家庭的法家模式，養一個都吃力怎可能養更多？

易富賢指出，中國房地產市值是GDP4.1倍，美國只是1.48倍，日本也只有2.3倍，如此高的房價是不可能養得起兩三個孩子。

他說，若是房地產泡沫縮水則將爆發金融危機，地方政府也將面臨財政短缺、債務危機，如此中國政府不可能讓房地產泡沫破裂，生育率就更不可能提升。

另據路透社報導，中國衛健委坦承，影響結婚和生育率的因素包括年輕人搬到城鎮居住，需要在教育方面花更多時間及承受著相當大的工作壓力，並且很明顯疫情影響若干民眾對於婚姻和生育的打算。

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易富賢說，疫情導致失業率，尤其是青年失業率攀升，收入下降，民生壓力增加，不確定性增加，隨時得做核酸檢測被隔離，懷孕後會更不方便，擔心孕期去醫院產檢，民不聊「生」。

他表示，2020至2021年的結婚數減少85萬人，還導致很多人放棄生育、延遲生育，今年的清零政策更導致結婚數續降、青年失業率增加，預計2023年中國出生數將繼續減少。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1100824