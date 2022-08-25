中國副外長：反制裴洛西訪台 是維護國際法治

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（中央社記者沈朋達台北25日電）中國官員持續為反制美眾院議長裴洛西訪台一事辯護。中國外交部副部長謝鋒昨天稱裴洛西訪台「破壞國際秩序」，中國的反制不只是維護自身權益，也是維護國際社會利益及法治。

中國外交部發布通稿表示，謝鋒24日出席中國最高人民法院「國際商事專家委員會第3屆研討會暨首批專家委員續聘活動」致詞時做上述表示。

他宣稱裴洛西（Nancy Pelosi）訪台嚴重違反中美三公報、一中原則，違反尊重主權領土完整的國際法則，和不干涉內政的國際關係基本準則，以及「開羅宣言」、「波茲坦宣言」和聯合國大會第2758號決議，是「嚴重破壞國際秩序」。

謝鋒稱，中國的反制不僅是維護自身權益，也是在維護國際社會，特別是廣大開發中國家的共同利益，以實際行動維護國際法治。

在此之前，中國國務委員兼國防部長魏鳳和透過視訊在上海合作組織國防部長會議中，也再提裴洛西訪台一事，並宣稱「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政」。

裴洛西月初訪台引發中國強烈不滿，先是包圍台灣演習多日，接著對裴洛西及其直系親屬祭出制裁，之後又取消或暫停中美8項合作及會議，包括：暫停中美氣候變化商談、打擊跨國犯罪合作、禁毒合作、刑事司法協助合作、非法移民遣返合作，以及取消中美兩軍戰區領導通話、國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制會議。

中國駐美大使秦剛當地時間23日前往美國國務院和美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會談1個多小時。這是秦剛上任後兩人第3次會晤，也是裴洛西訪台後首次。

中美雙方均未公布會談有關台灣議題的內容。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）僅說，美國會持續尋求開放、建設性溝通管道，以管控雙邊分歧，尤其在情勢緊張之際。（編輯：周慧盈）1110825