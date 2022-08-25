中國一城一策救房市 貸款數量卻創新低

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（中央社台北25日電）中國房地產市場吹寒風，加大經濟成長壓力，國務院強調地方「一城一策」運用信貸等政策支持住房需求，據機構統計，有83個城市陸續放寬限貸措施，但前7個月房貸數量卻創下近年同期新低。

國務院總理李克強24日主持常務會議，部署穩經濟系列政策的接續措施，允許地方一城一策運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。

第一財經25日報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，2016年下半年以來，住房信貸政策就一直堅持一城一策，由各地制定差異化的首付和利率政策。

李宇嘉認為，國常會表態的用意在增加地方政府與金融管理部門的協同性，並非要求各地大幅度鬆綁首付、降低利率。他舉例，很多地方希望降首付、降利率，基於自律定價和風險判斷，地方金融管理部門仍要獨立判斷適宜性，制定相應信貸政策。

據克而瑞地產研究統計，截至17日，全國共有83個城市在今年相繼放鬆限貸，例如蘭州、貴陽、南通等57個城市首購首付比率下調至20%；鄭州等44個城市實行認房不認貸；41個城市下調第2間房首付比率，其中有33個城市下調至30%。

貝殼研究院數據顯示，7月全國百城首購房貸利率為4.35%，較2021年10月高點下降137個基點；百城第2間房貸款利率為5.07%，較2021年10月高點下降91個基點，放款週期也大幅縮短至1個月。

這些措施卻未能帶動貸款數量提升。據人民銀行（央行）統計，今年1至7月，住戶部門新增中長期貸款人民幣1兆7084億元（約新台幣7兆5353億元），創近年同期新低，較去年同期下降56%。單看7月，住戶部門新增中長期貸款1486億元，較6月下降65%，較去年同期下跌63%。

李宇嘉指出，即使地方下調首付比率和利率，受到供求關係、居民預期、支付能力、房價水平、收入預期等多重因素疊加影響，短期內房地產市場仍難迅速反彈。

國金證券分析師杜昊旻分析，在房企融資困難背景下，銷售回款是多數房企唯一資金來源，保銷售、求復甦是行業穩定發展關鍵。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110825