疫情加上人民幣貶值 中國3大航空創史上最大虧損

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（中央社台北31日電）中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3大中國航空集團陸續發布半年報，受到COVID-19疫情反覆、人民幣走貶等影響，虧損額均創下史上最高紀錄，資產負債率明顯攀升。

據界面新聞31日報導，半年報數據顯示，3大中國航空集團合計淨虧損約人民幣497億元（約新台幣2192億元）。中國國航實現營收年減36.40%、中國東航實現營收年減44.24%；南方航空淨虧損相對較低為114.88億元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆直接衝擊航空集團經營。據民航局年中工作會議資料，上半年民航運輸日航班數量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%；客座率下跌也使航空公司收入驟減。

國內航空市場不振，國際航空市場同遇挫折。國際航空市場具備高客座率、高收益等特點，支撐航空公司營收，受到防疫政策等影響，國際航班數量大幅度縮減，衝擊航空公司營收。

人民幣走貶也讓航空公司難以獲利。上半年人民幣兌美元貶值，航空公司難以獲利主因從航油成本高漲轉成匯兌損失。航空公司購買飛機、航材、航油等一般多透過美元結算和支付，國航數據顯示，人民幣升值或貶值1% ，將導致集團淨利潤和股東權益分別增加或減少約3.19億元。

民航局在7月份記者會上宣布，將繼續加強與相關國家磋商，逐步增加國際航班數量；入境隔離時間縮短、航班熔斷措施優化調整等為國際航線恢復營運提供了良好條件。業界人士解讀，這些措施有利加快國際航班恢復，對歐美長程航線等國際航線更友好。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110831