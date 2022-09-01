中國首例 內蒙古擬將公設切出房價計算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國內蒙古提案將公設面積切出房價計算，使用室內面積作為房價計算依據。內蒙古自治區住房和城鄉建設廳表示，將這項建議列為近期亟需修訂的立法項目建議，上報住房城鄉建設部。

這個提案源於內蒙古自治區政協委員王鳳華。他在提案中指出，使用室內面積作為計價依據，對於防止公設面積無序增加、減少購房糾紛、維護民眾利益等有積極作用。這是目前中國首個官方層級對於取消公設面積討論做出回應。

據中國新聞週刊8月31日報導，王鳳華在提案中指出，目前全國在商品宅交易普遍以共有建築面積為標準，購房者對分攤的公共建築部分缺乏專業了解，也不能直觀地了解實際室內面積，公設面積又因項目不同存在差異，經常造成消費者的質疑和糾紛。

一位民眾於2018年4月在青島市某小區購入一間總面積為110.25平方公尺（約33.35坪）的住宅，銷售承諾公設面積為31%，實際收房時卻發現公設面積占比達46%，主臥室無法放下雙人床。後續才知道，主要差在牆體厚度，外牆的一半厚度計入室內建築面積，他在面對銷售時，對於公設、室內面積等術語完全弄糊塗。

過去在人民網「領導留言板」中有許多關於公設面積的投訴和建議。有投訴反映，物業將公設面積擅自挪作商用，或要求公設面積再收服務費。由於糾紛多，民間對於取消公設面積呼聲不斷，香港在2013年後就取消公設面積，改稱「建築面積」、「實用面積」。

今年兩會期間，全國政協委員洪洋建議取消公設面積。他說，在商品房銷售中附加公設面積是普遍現象，卻缺乏法律依據和制度約束，只能任由開發商亂喊，哪些區域屬於公設面積、哪些不是、有沒有重複收費等，只能由開發商說了算。

另也有購房者擔憂，取消公設面積後，開發商勢必提高室內單價，房屋總價可能相差無幾，換湯不換藥。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，內蒙古官方舉動使過去停留在民間層面的問題受政府關注，對於保障購房者權益等具有積極作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，商品房有公設面積很正常，畢竟需要有建築空間為全體屋主共用，現在有「人人喊打」的局面，不在於公設的客觀存在，而是不少開發商利用公設面積謀取利益。

另有人擔憂，若真的取消公設面積，對於已購房者是否公平。王玉臣說，可能會有一定影響，所購房屋再次售出時，就不能再按照之前的建築面積單價計算，由於法不溯及既往，如果未來真的取消，也不能因此回頭追究以前開發商的責任。（編輯：李雅雯/邱國強）1110901