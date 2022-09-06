購房意願低落 中國上半年銀行房貸新增額創新低
（中央社台北6日電）中國經濟吹逆風，民眾購屋意願低落，個人住房貸款需求不振。6大國有銀行在今年上半年新增個人住房貸款額度僅為去年同期約1/3，增量創下歷史新低。
中國6大國有銀行分別為，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行。
據第一財經6日報導，上市銀行統計資料顯示，6大國有銀行今年上半年個人住房貸款新增額度僅為去年同期約1/3。13家股份行、區域性等中型上市銀行，今年上半年個人住房貸款僅新增人民幣596億元（約新台幣2622.4億元），為去年同期約1/8。
6大國有銀行今年上半年個人住房貸款餘額與期初相比，增幅均不超過3%；中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行增幅均低於2%，中國郵政儲蓄銀行、交通銀行的增幅約在2.7%。
個人住房貸款需求在去年同期則是完全不同景象。去年上半年，除了交通銀行外，其他5大國有銀行個人住房貸款均新增超過千億元。中國工商銀行去年上半年激增3051億元；今年上半年卻僅新增863億元。
13家中型上市銀行今年上半年個人住房貸款餘額合計7.6兆元，相比期初僅新增596.4億元；去年同期新增額則為4456.6億元，今年上半年個人住房貸款新增額度僅為去年上半年13.38%。
招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼分析原因有3個。首先，民眾對於未來預期信心不足，選擇降低債務負擔；再者，提前還貸顯著增加，前幾年利率較高，部分購房者認為提前還貸更划算；第3個原因則是，住房貸款和經營性貸款間套利等違規行為。
「目前經營性貸款利率較低，有些人提前還（房）貸後，嘗試以經營性貸款替換，這種違規行為需要警惕，監管部門應加強監管」，董希淼強調。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110906
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