濟南救房市國企進場買千戶引議 公告3天下架

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（中央社台北8日電）為救低迷房市、穩定經濟，中國山東濟南出招，宣布由國企出面購買3000戶商品房，未來規劃出租使用。然而消息發布後3天，招標公告已從濟南市國資委的官網上被移除，原因不明。

濟南市國資委官網於5日發布「收購存量房源，助力租賃市場—集團公開採購社會優質存量房作為租賃儲備房源」公告，文中提及濟南城市發展集團所屬的濟南城市發展集團資產運營管理有限公司，將在濟南市收購3000戶商品房，用於租賃儲備住房，資金來源為自籌資金。

據每日經濟新聞、財聯社，濟南城市發展集團的實際控制人為濟南市國資委，濟南市的這份「官宣」則被形容為「放大招」。

公告強調，參與投標的投標人要有獨立法人資格、有效的營業執照、房地產開發資格，且不接受聯合投標。至於提供的房源原則上須為整棟未出售的商品住宅或公寓，可實現封閉管理優先。

報導指，濟南城發集團是濟南市國資委於2020年投入人民幣50億元（約新台幣220億元）成立，經營範圍包括土地整治服務、土壤污染治理與修復、園區管理服務、非居住房地產租賃、住房租賃、土地使用權租賃、物業管理等一般項目，以及房地產開發經營、各類工程建設活動、礦產資源勘察開採等許可項目。

不過這則公告的壽命僅維持不到3天，濟南市國資委已將公告從官網下架，原因不明，也未說明後續招標工作是否照常進行。

報導指出，濟南市救房、穩經濟不遺餘力，今年第2季以來，已經陸續鬆綁房地產政策，如放寬限購、交易條件，提高貸款額度。

然而大量的鬆綁政策仍難以扭轉濟南房地產市場長期不景氣的情形。

據濟南市統計局公布數據顯示，今年前7個月的住宅交易量年減26.1%，待售面積年增31.2%。至於投資情形，前7個月濟南全市房地產投資金額人民幣1062.1億元，年減7.2%。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110908