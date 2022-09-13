栗戰書重申支持 分析：烏克蘭戰爭中國不致挺俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京13日電）中國全國人大委員長栗戰書日前訪俄時說，中國「理解並支持」俄羅斯對烏克蘭局勢的立場，「我們正提供協助」，引起注意。但中國學者認為，這不代表中國會因俄烏戰爭加碼挺俄。

栗戰書7至10日訪問俄羅斯，除在海參崴會見總統蒲亭（Vladimir Putin）外，還前往莫斯科會見俄羅斯國家杜馬（國會）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等國會高層人士。

根據國家杜馬官網公布的相關內容，栗戰書向沃洛丁表示，中國「理解並支持」俄羅斯在涉及其重大利益問題、尤其是烏克蘭局勢上的立場。俄羅斯在烏克蘭問題上被置於「極其艱難的處境」，並做出了「重要的選擇和堅定的回應」。

栗戰書還說，美國及其北約盟友正擴大在俄羅斯邊境附近的存在感，對俄羅斯國家安全和國民生命「造成嚴重威脅」。「我們完全理解俄羅斯為保護其關鍵利益而採取的一切措施的必要性，我們正提供協助」。

此外，據新華社報導，栗戰書在與蒲亭會面時表示，中國願繼續與俄羅斯一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上「相互堅定支持」，把高水平政治互信轉化為更多務實合作成果；蒲亭則回應，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有「特殊性和重要性」，俄羅斯對兩國關係和各領域合作成果感到滿意。

新加坡聯合早報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒對此表示，鞏固與俄羅斯的戰略協作夥伴關係，是中國在美國加碼打擊下「努力抱團取暖」的表現。但在俄烏戰局愈發複雜多變的背景下，中國在強調兩國關係不會受烏克蘭局勢影響的同時，不會作出超越當前立場的論述。

朱鋒指出，中國迄今為止都沒有為俄羅斯提供直接軍事裝備或財政援助。即使習、蒲會面，相信也不會有更進一步的表態，不會讓中國站在世界輿論的對立面。因為這不僅違背中國的原則，也「有損中國的利益」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，過去幾個月來，俄羅斯官方和媒體對中國關於俄烏戰爭的表態，有「選擇性突出部分觀點」的傾向，這次對栗戰書的報導也不例外。栗戰書不太可能作出與官方立場差距過大的論述，更有可能是俄方有意選擇性地突出、甚至一定程度上扭曲他的說法。

李明江指出，無論是栗戰書出訪，還是本週可能發生的習蒲會，都將會引發西方國家的質疑以及反彈。但是對中國來說，這就是延續雙邊關係的常態表現。（編輯：周慧盈）1110913