中國多家銀行下調存款利率 分析：降負債保盈利

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（中央社台北15日電）中國多家國有銀行今天同步宣布下調存款利率，涉及範圍包含活存與定存等多項金融服務，下調幅度在0.1%到0.15%不等。分析認為下調存款利率有助於降低銀行自身負債成本、穩定盈利能力。

根據央視報導，中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行等6大國有銀行與招商銀行，今天上午宣布調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個項目利率有不同幅度的微調。

其中，三年期定期存款和大額存單利率下調0.15%，幅度最大；一年期和五年期定期存款利率下調0.1%、活期存款利率下調0.005%。

據香港經濟日報、21世紀經濟報導，這是繼今年4月後，銀行再一次調降存款利率。

報導提到，根據今年上市銀行的半年報顯示，行業淨息差整體趨緩。業內專家認為，隨著商業銀行資產端收益率不斷下降，負債端利率走低也是必然趨勢。存款利率下調有利於緩解息差收窄的壓力、降低銀行自身負債成本。

報導引述招商證券銀行業首席分析師廖志明分析指出，存款利率下調對銀行業構成實質性利多，也釋放了息差不會繼續大幅單邊壓縮的訊號，有利於穩定銀行的盈利能力。

另有分析人士在受訪時指出，就目前環境來看，實體經濟仍比較困難，存款利率下調有助於降低銀行負債成本，避免利差損失，提高銀行讓利實體經濟的能力。「從長期來看，利率調降也是一個趨勢。對比一些已開發國家，中國目前的利率還是比較高的。」

報導提到，今年8月22日中國央行宣布調降貸款市場報價利率（LPR），為今年內第3次。當時是市場上就有不少分析預測，隨著LPR的下調，銀行存款利率也有可能隨之下調。因此本次個人存款利率下調，可說是符合預期。

極目新聞報導引述工行一名客戶經理表示，雖然定期存款的利率數次下調，但是選擇存定期的客戶並不少。

他說，「不少客戶覺得目前股市沉浮，銀行理財產品在淨值化轉型之後沒有固定收益，房產投資也受到限制，在沒有更好的投資管道情況下，就會考慮把錢放在銀行存定期，這個是目前形勢下不少人會做的選擇。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110915