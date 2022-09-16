中國地方政府鬧窮 亂開罰單補財政致民眾受苦

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（中央社台北16日電）只因販售不合格芹菜和哄抬馬鈴薯價格，就分別被重罰人民幣6.6萬元與30萬元，這是當前中國地方政府鬧窮下，民眾遭遇的日常寫照。

香港南華早報（SCMP）15日報導，自去年以來，中國境內越來越多城市日益仰賴罰款以充實財庫，總部在深圳的報刊南方週末彙整，去年111個城市當中就有80個占比約72%，藉由罰款及沒入傳銷老鼠會吸收非法資金的收入增加。

更有15個城市藉由上述方式進帳倍增，像是四川省樂山市與江西省省會南昌市就是其中的佼佼者，來自罰款和非法資金充公的收入，分別暴增155%和151%。

於是各地方政府紛紛起而效尤，而且越來越敢。好比陝西省榆林市上個月遭中國國務院第16督查組查出「過罰不當」的一個案例，當地市監局開了一張人民幣6.6萬元（約新台幣30萬元）的罰單，只因抓到某商家以20元的價格，出售2.5公斤的不合格芹菜。去年榆林市的財政收入是587億元，但支出800億元，負債率達123%。

另據媒體報導，位於中國東北的黑龍江省大慶市，有個商販以每公斤4元的價格賣馬鈴薯被重罰30萬元，只因他「哄抬」售價的幅度逾66%。去年大慶市的財政支出將近收入的一倍，同時負債率高達266%。

報導引述經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰表示，誇張的罰款起因於地方政府仍得因應龐大開銷，但手邊能週轉的金流卻是捉襟見肘。

此外，中國許多城市的警察更是開罰不手軟，設立更多的崗哨，伺機抓不繫安全帶及違反其他交通規則的駕駛人與乘客。

中國青年報報導，位於山東省西南的菏澤市成武縣，當地卡車司機可付1000至2000元的罰單「月票」，日後交通違規無須再繳罰款。去年成武縣的財政收入13億元，支出43億元。

徐天辰說，若繼續這些令人咋舌的措施，極可能導致公共服務品質惡化，民眾不時爆發抗爭，最終地方政府財政將承受債務違約的苦果。

當前中國地方政府面臨沉重的財政壓力，若干省縣市以撙節開支為由停駛公車，並延後發薪給公務員，山西省河曲縣更是精簡2/3的公務員，粉碎向來所謂公家機關就是鐵飯碗的迷思。

中國媒體財新網報導，人口137萬位於華中的河南省鄲城縣上月公車停駛，於此同時，廣東省博羅縣也因財政壓力，若干公車路線不再營運或暫停。

上海保銀投資管理有限公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，因防疫導致額外支出的重擔，也危及地方政府財政的長遠永續，而排擠其他項目的支持與社福開銷。

他說，雖然還需彙整更多資料數據分析，但投入於防疫相關的花費對於退撫與醫保造成的擠壓，從長遠來看，這個現象值得關注。

中國財政部上月發布今年上半年財政政策執行的報告，當中即呼籲各級政府務必密切關注預算執行以撙節度日，並優先支應重要項目的用度，確保關鍵支出如教師薪資和退撫等，得以按時發給。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110916