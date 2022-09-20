上海硬拚貫徹清零 執行抵滬者落地核酸檢測

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（中央社台北20日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）789例，本土佔629例。上海市宣布，倡導抵滬民眾24小時落地核酸檢測，四川成都中小學陸續復學，貴州貴陽市仍實施分級管制。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診152例，境外輸入48例，本土104例中，貴州41例，四川33例，西藏16例，天津3例等。

新增無症狀感染者637例，境外輸入112例，本土525中，貴州208例，西藏160例，黑龍江44例，四川37例，天津15例，新疆12例，湖北11例等。

上海市防疫部門19日通報，倡導抵滬的外地民眾24小時內就近核酸檢測，抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測者，隨申碼將提示並暫緩展碼，核酸檢測報告時間超過72小時者，不得進入公共場所和乘坐公共交通工具。

若是拒不執行核酸檢測，引發疫情傳播風險甚至造成疫情傳播，依法追究責任。

因四川成都市解封，當局18日發布通知，全市普通中小學（幼兒園）19日起有序復學，不過校園仍實施相對封閉管理，師生員工進校門需佩戴口罩、核驗身分並檢測體溫，校外人士一律不准進入校區。

近日貴州貴陽市一輛搭載隔離民眾的轉運巴市翻覆造成27死，當局19日稱，仍堅持執行分級分類控管，並調整28個高風險區為中風險區，總計目前貴陽市共有142個高風險區和77個中風險區。

截至9月19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬8478例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬7018例（境外輸入777例）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110920