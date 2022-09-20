逾1.2萬人簽弔唁冊 英駐港領事廣東話感謝港人

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（中央社台北20日電）英國女王伊麗莎白二世昨天舉行國葬，英國駐香港總領事戴偉紳表示，連日來有逾1.2萬人到領事館簽弔唁冊，他以廣東話向港人致謝：「感謝你哋（們）的支持，以及對女王嘅（的）致意。」

昨天是英國駐港總領事館最後一天為逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）設弔唁冊。據明報報導，不少市民昨天爭取最後機會向英國女王悼念，排隊進入領事館簽署弔唁冊的人龍一度長數百米。

有市民昨天晚上到領事館外聚集，一同觀看英國女王國葬儀式直播，有市民點起蠟燭。有人一度合唱「願榮光歸香港」，警方其後將一名用口琴吹奏「榮光」的男子帶走，亦有警員用水淋熄放置領館外圍人行道欄杆的蠟燭。大批警員到領事館外戒備，期間有領事館職員與警方交涉。

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戴偉紳（Brian Davidson）在英國駐港總領事館官方臉書發布影片，表示英國女王於1975年及1986年曾到訪香港，展現對香港的尊重及愛護。他數年前曾與英國女王會面，在言談間英國女王流露出對香港的認識及獨特的情感，香港人與被暱稱為「事頭婆」的英國女王相知相惜。

戴偉紳表示，對過去一週港人耐心有序的靜候及肅敬的致意深受感動，並代表英國人民感謝港人對英國女王的致意。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110920