港政務司長：抗疫不躺平 「0+3」是當前最好安排

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（中央社台北9日電）香港政務司司長陳國基表示，港府在抗疫的路上不會躺平，「0+3」是目前最恰當的安排。

香港電台今天報導，陳國基指出，「0+3」的檢疫安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，也是目前而言最恰當的安排。

他說，港府會繼續秉持科學為本和精準抗疫的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。

陳國基並指，不可否認以往的強制檢疫或多或少影響海外旅客來港和港人外遊的意願。香港是國際金融和貿易中心，港府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。

陳國基又稱，「0+3」安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，「為商界人士帶來更大便利」。他們可在抵港後隨即外出巡視業務、與客戶會面、參與「企業對企業」會議和展覽等。

他強調，隨著風險持續可控，各項國際賽事、活動、音樂會等亦得以相繼舉行。

香港從9月26日起實施海外入境檢疫「0+3」，即不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監測。

不少香港市民及商界隨即表達希望當局盡快實施「0+0」，香港抗疫專家則多有呼籲儘快實施「0+0」，不過根據此前港媒星島日報報導，港府向專家表示，希望從控制疫情而非商界角度發表評論。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1111009