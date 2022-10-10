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繼北京馬拉松後 揚州賽事將於11月復辦

2022/10/10 17:21
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（中央社台北10日電）繼北京馬拉松後，已停辦2年的中國揚州馬拉松也將於今年11月13日復辦，參賽規模約1.5萬人。此前北京馬拉松也宣布將於今年11月復辦，引起民眾產生防疫措施有望鬆綁的聯想。

澎湃新聞今天報導，據中國揚州鑒真國際半程馬拉松賽微信公眾號消息，2022揚州鑒真半程馬拉松賽於10日至16日15時開放報名，比賽將於11月13日舉行，參賽規模約1.5萬人，組別包括半程馬拉松和市民半程馬拉松。

報導指出，揚州鑒真半程馬拉松賽2006年開始舉辦，至2019年已連續8年被評為世界田聯「金標賽事」和中國田協「金牌賽事」。受COVID-19疫情影響，揚州鑒真半馬2020年以來已停辦2年。

根據疫情防控要求，選手報名時須線上提交健康碼、通信大數據行程卡、疫苗接種訊息和電子簽名的「健康承諾書」。在11月6日至12日有揚州以外地區旅居史的參賽選手需另外報備。

所有參賽選手在11月6日至12日期間須每天通過官網申報個人健康訊息，包括體溫、是否有高中低風險地區旅居史及風險人群接觸史、行程卡、健康碼截圖等。外地參賽選手需完成核酸「落地檢」和「三天兩檢」。

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賽事期間參賽選手須戴口罩，保持1米以上社交距離，起跑後可以不佩戴口罩。組委會表示，將根據防控形勢動態調整賽事防疫措施。

停辦2年的北京馬拉松也將於11月6日復辦，引起中國民間熱議，也令部分商界人士及民眾產生防疫措施有望放鬆的聯想。也有人認為，復辦賽事可能只是試探指標，防疫措施何時真正放鬆有待觀察。北京馬拉松也限定參賽人數為3萬人。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111010

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