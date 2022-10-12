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學者：習近平10年 台灣在中共決策序列被往前

2022/10/12 18:01（10/12 18:21 更新）
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政治大學東亞研究所特聘教授王信賢12日在「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會上說，中共總書記習近平執政以來，兩岸關係鑲嵌在民族主義和中美競爭兩個大局裡，因此台灣議題在中共的決策序列裡被往前移。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年10月12日
政治大學東亞研究所特聘教授王信賢12日在「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會上說，中共總書記習近平執政以來，兩岸關係鑲嵌在民族主義和中美競爭兩個大局裡，因此台灣議題在中共的決策序列裡被往前移。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年10月12日
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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天分析，中共總書記習近平執政10年以來，兩岸關係鑲嵌在兩個大局裡，因此台灣議題在中共的決策序列裡被往前移。

「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會今天在政大達賢圖書館舉行。王信賢在新書發表會上談及兩岸關係時做上述表示。

王信賢指出，目前從北京的角度來看，台灣議題已不是單純的兩岸關係，是鑲嵌在兩個大局裡。一個大局是民族主義，鑲嵌在中共的民族復興目標裡；另一個大局是鑲嵌在美中戰略競爭。

他說，從此角度看，過去一直以來的看法是台灣議題在中國大陸的決策序列是偏後的，但習近平上台後，台灣問題鑲嵌在這兩個大局裡，因此決策序列被往前。

王信賢也在會上分析20大報告中可能的涉台內容。他指出，起頭可能是：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」；結尾部分可能為：「團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一」。

他說，涉台的頂層設計為：「新時代黨解決台灣問題總體方略」；政治定位是「和平統一、一國兩制」以及「一中原則和九二共識」；實踐方案為透過民主協商，探索「『兩制』台灣方案」；對台政策著重在反獨、促統、促融、反對外部勢力干涉。

王信賢表示，現在對台灣而言是「最好的時代」也是「風險最高的時代」。最好的時代之說是因為台灣的國際能見度增加，但同時中共對台的急迫性也在增加。

他也提及近期美國的「台灣政策法案」，指出要留意過去一直以來中共對台法理鬥爭的領域，是否已形成美中以國內法進行涉台的法理競爭。

王信賢說，中共對台法理鬥爭一直以來有2部分，一是反獨的法律，可觀察將下來中共是否會對「反分裂國家法」修法，或是頒布「反分裂國家法」的施行細則，這都涉及到第8條的非和平手段。

另一個是更積極的促統，推出「國家統一法」與「台灣基本法」。

他說，這是一個動態過程，認為中共會視美國頒布的「台灣政策法」最後內容而調整。（編輯：張淑伶）1111012

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