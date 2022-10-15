中國財長：正高效統籌疫情防控和經濟社會發展
2022/10/15 16:40
（中央社台北15日電）中國財政部長劉昆今天在世界銀行集團發展委員會部長級會議表示，中國正高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。
據香港經濟日報網，世行當天在美國華盛頓特區舉行第106次發展委員會部長級會議，討論糧食與能源危機、實現氣候與發展目標等議題。劉昆作為世行中國理事以視訊方式出席會議並發言。
劉昆強調，中國正高效統籌COVID-19疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效應對超預期因素影響，促進經濟總體持續恢復。
中國經濟成長受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等國內外因素影響而下滑，其中官方堅持的「動態清零」政策受到強烈質疑。
國際貨幣基金（IMF）駐中國首席代表巴奈特（Steven Barnett）近日接受外媒採訪時表示，北京可能要到明年（2023年）下半年才會放棄嚴格的動態清零防疫政策。
他呼籲中國採取更多貨幣及財政刺激政策來支撐經濟。
巴奈特指出，在中國人民銀行（央行）已經降息、政府加大基礎設施投資之後，仍有空間為經濟提供更多刺激。
他認為，中國當局應將政策重點更多的放在支持消費而非投資上，這會更有效地提振內需。
國際信評機構惠譽14日發表最新報告顯示，相關壓力將導致今年中國經濟成長率放緩至2.8%，2023年則回升至4.5%。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111015
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