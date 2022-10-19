中共20大可望入常熱門人選 爭相捧習兩個確立

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（中央社台北19日電）中共正在北京召開20大，傳聞中可望入常的大熱門，像是北京、天津、上海、重慶和廣東省委書記，官媒報導，他們紛紛表態吹捧總書記習近平的20大報告，並擁護兩個確立和兩個維護。

17日起，中共20大代表就習的20大報告和黨章修正展開分組討論，廣東省委書記李希在廣東省代表團會議表示，深刻認識核心就是力量、方向和未來，要深刻體悟兩個確立的決定性意義，做到兩個維護。

上海市委書記李強在上海代表團會議表示，要忠誠擁護兩個確立、堅決做到兩個維護。

天津市委書記李鴻忠在天津代表團會議上說，習近平掌舵領航是黨、國家、民族的「歷史性時代性幸運」，要堅定捍衛兩個確立、堅決做到兩個維護。

重慶市委書記陳敏爾在重慶代表團會議表示，一切行動要向習近平看齊、聽中央指揮，堅定擁護兩個確立、堅決做到兩個維護。

北京市委書記蔡奇在北京代表團發言說，習近平是新時代的領路人和衷心愛戴的人民領袖，要長期堅持兩個確立，更堅定做到兩個維護。

據去年11月11日中共19屆6中全會發布的公報，兩個確立是指確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

2018年9月21日，中共中央政治局會議審議「中國共產黨支部工作條例（試行）」和「2018－2022年全國幹部教育培訓規劃」提及兩個維護，也就是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

美國自由亞洲電台（RFA）報導，一般預料，20大修黨章將寫入兩個確立和兩個維護及人民領袖，以鞏固習近平的核心地位。

RFA的報導訪問海外學者楊先生指出，官媒報導用意在引導民眾接受習近平連任和支持他的執政路線，並說現在整個輿論的宣傳聲勢，跟毛澤東時代已沒有區別，甚至誰將在會上表達異議，當局都已備妥反制。

國務院總理李克強參加甘肅代表團討論，同樣言必稱深刻領悟兩個確立，更表態完全贊同習近平在20大開幕發表的報告。

不過他另提及，發展是黨執政興國的第一要務。當前經濟正回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間，還說要堅定不移推進改革開放，堅持社會主義市場經濟改革方向，在發展中保障及改善民生。

據香港「南華早報」（SCMP）18日報導，按黨內「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的不成為規定，李克強現年67歲，按理還有一年才退，但根據憲法規定總理任期最多兩任，李克強勢必得走人。

又因他是當前中共排名第2號人物，一般看法李可能還是會續任常委，並兼任他職像是人大常委會委員長等，不過消息來源透露，李極可能選擇裸退。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111019