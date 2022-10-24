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中共20大新人事 國安局：名單貫徹習近平命令

2022/10/24 13:34（10/24 16:06 更新）
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中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）
中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）
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（中央社記者王揚宇台北24日電）針對中共新任政治局常委名單，國安局副局長陳進廣今天說，這份名單成員皆非常貫徹習近平的命令，像是北京市委書記蔡奇強力執行清除低端人口、上海市委書記李強貫徹清零。

中共20大後，新的政治局常委名單23日出爐，蔡奇名列其中，令許多評論意外。國民黨立委陳以信上午在立法院司法及法制委員會質詢時，詢問為何蔡奇會當上常委。

列席的陳進廣表示，這份名單非常貫徹習近平的命令，就像新一屆的政治局常委李強在上海貫徹清零政策，即使外界批評還是堅持清零，蔡奇則是在清除北京低端人口方面強力執行。

陳進廣也說，中國在經濟發展出現衰退下，後續如何執行清零政策，及清零政策是否檢討，國安局會持續關注。

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平一如預期3度擔任總書記。其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。（編輯：翟思嘉）1111024

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