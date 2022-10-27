中國助200萬畢業生謀職 學者稱廣招有損就業市場

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（中央社台北27日電）超過千萬名畢業生碰上經濟趨緩，導致中國青年今年失業率居高不下。官方要求加強政策力道，協助至今還未就職的200多萬大學應屆畢業生找工作，學者卻指異常擴大招聘反會破壞就業市場。

據統計，今年中國高校畢業生（包含大學在內的高等教育學校）規模預計達1076萬人，創下歷史新高。人數爆量加上中國經濟趨緩，畢業生就業壓力成了重要的議題。

今年中國16至24歲青年失業率呈現攀升趨勢，7月達到19.9%，是今年最高。9月為17.9%，較7月下降2個百分點，但依然保持在較高水準。

據新浪財經、香港經濟日報報導，中國國務院近日發布「第10次全國深化放管服改革電視電話會議重點任務分工方案」，這項方案要求相關部門加強穩就業政策實施力度，針對尚未確定就業去向的應屆高校畢業生做好政策銜接、不斷線就業服務。

據發布，目前中國各地仍未就職的應屆高校畢業生還有200多萬人。

方案強調，具體的措施包含持續安排線上、線下校園招聘活動，為未就業的應屆畢業生提供職業指導、工作推薦、職業培訓和就業見習機會，確保在今年底以前，離校未就業畢業生的就業率達9成以上。此外，擴大部分補貼的適用對象範圍，支持企業吸納更多重點就業人口。

針對青年失業問題，界面新聞引述上海財經大學校長劉元春表示，要求企業、事業單位超常規擴大招聘人數，這種做法並不好，「這沒有真正解決大學生就業的問題，反而把整個勞動力市場秩序破壞掉」。

劉元春建議設立一個專門針對大學生就業的基金，同時發布以大學生就業為對象的以工代賑項目。

他也提到，特別是高職、本科的大學生，實際失業率可能比目前公布的資料要高，「因為很多高校上報的資料有彈性，要客觀評估大學生失業的規模」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111027