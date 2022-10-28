調查：預期盈利成長上海美商 創10年新低

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（中央社台北28日電）上海美國商會今公布2022年中國營商報告，在當地經商的會員中，僅55%對未來5年前景感到樂觀或稍樂觀，比去年降23個百分點，創這項調查有史以來最低，主因歸咎於「清零」防疫措施所致。

上海美國商會7至8月執行年度調查，並訪問307家會員企業。

調查結果顯示，只有47%公司預期今年盈利將比去年增加，預期盈利的公司數目比2021年少29個百分點，可說創最起碼10年以來的新低。

僅47%受訪公司預期未來3至5年在中國的盈利，成長幅度會超過全球其他地方，而且這項數據比去年減少22個百分點。

調查又顯示，52%受訪企業表示，過去一年總公司對於中國政府治理經濟的信心銳減，去年則有27%的企業把中國視為全球投資計畫首選，今年減至18%。

對未來5年業務前景表示樂觀或稍微樂觀的公司只有55%，創這項調查有史以來最低，也比2021年下降23個百分點，皆因「清零」防疫政策所致，而受訪公司中19%今年減少在中國的投資。

調查又發現，過去一年1/3的受訪公司把計劃中的中國投資轉至其他目的地，數量幾乎是2021年的1倍。

有53家公司（17%）表示正考慮未來1到3年把業務遷出中國，19%計劃遷回美國。

香港「南華早報」（SCMP）今天引述上海美國商會主席史坦（Sean Stein）表示，對外資來說中國的競爭力減少，中國需要盡快重建外資的信心。

報告指出，今年稍早前上海封城2個月後，上海仍不時執行管控措施，限制生產、物流、辦公室作業及外國高管到訪上海。

路透社今天引述受訪公司表示，中國國內競爭是他們未來5年的最大挑戰，因為中國政府鼓勵重點企業要自給自足。其他的挑戰包括美中緊張局勢、經濟放緩、防疫措施影響旅遊及地方管控。

史坦表示，防疫政策鬆綁絕對能增加會員的樂觀情緒，但僅憑這一點並不能將樂觀情緒恢復到過去的高位。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111028