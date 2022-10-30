防韓國踩踏事故重演 香港蘭桂坊警力戒備

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（中央社台北30日電）韓國首爾梨泰院昨天發生踩踏事故後，香港警方今晚在同為萬聖節人潮集中地的中環蘭桂坊一帶，實施人群管理及特別交通安排，並廣播呼籲市民勿停留原地。

星島日報報導，今年是疫情下的第3個萬聖節，雖然氣氛仍不及疫情前的萬聖節，但蘭桂坊一帶仍然人頭湧湧，十分擁擠。大部分到場的市民都裝扮成不同造型，引人注目。

報導說，大批警員晚間站在蘭桂坊德己立街一帶戒備。至8時30分左右，警方開始分批讓市民進入蘭桂坊，而地鐵中環站一出口已經關閉，以便進行人潮管制。

有人手持「悼念梨泰院萬聖節人踩人事件」標語現身蘭桂坊，表示在節日發生意外，大家都感到不開心，希望可以為大家宣傳安全意識，不要樂極生悲。

也有家長趁疫情緩和，帶子女到場感受萬聖節的節日氣氛，但他們表示不會逗留太晚，會避開人潮。

警方較早前表示，今明兩天警方會實施單向人流管制，又說現場很多斜路及樓梯，希望巿民不要在有關地點停留或聚集，並聽取現場警務人員指示。蘭桂坊協會總監張素媚表示，鑑於首爾踩踏事故，今天會設立緊急救援通道和救護站。

1993年元旦凌晨，蘭桂坊一帶曾發生嚴重的人群踩踏事故，釀成21死63傷。

韓國首爾梨泰院原本歡樂的萬聖節活動昨天爆發嚴重的踩踏意外，截至今天晚間，累計已造成154人死亡、至少82人受傷，且死傷者多為20多歲年輕人，甚至還有17歲以下未成年者。韓國警方正在全面調查事故原因。（編輯：張淑伶）1111030