中國義烏手握大量世足賽訂單趕出貨 封城影響猶在

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（中央社台北1日電）卡達世界盃足球賽將於11月20日登場，中國小商品之都義烏的廠商手握大量周邊商品訂單，加緊趕工出貨。義烏體育用品協會表示，「義烏製造」的賽事周邊商品約占市場總額7成。

2022年卡達世界盃足球賽，將於當地時間11月20日登場（台灣時間11月21日）。距離開幕不到1個月，近期浙江省義烏市的工廠正持續趕工製作各式世足賽的周邊商品，並出貨至歐美的客戶手上。

界面新聞報導，隨著世界盃的臨近，義烏開始進入銷售旺季，不少工廠正在加班生產以保證收到的訂單能夠如期出貨。義烏體育用品協會統計，今年義烏廠商收到的世足賽周邊商品訂單涵蓋足球、球衣、國旗、球員卡等各類型，在整個世界盃周邊商品的市場，「義烏製造」占比約7成。

報導提到，4年一度的「世界盃效應」，向來在義烏十分明顯。

2010年1月至5月，為消化南非世界盃的訂單需求，經義烏海關出口的體育用品及設備額達6554萬美元（約新台幣21億元）；2014年巴西世界盃期間，經義烏海關出口巴西的賽事相關商品就達1.6億美元；2018年俄羅斯世界盃的前4個月，義烏對俄羅斯的出口額超過了人民幣10億元（約新台幣44億元）。出口額每一年都在不斷增加。

報導引述義烏跨境電商協會會長徐儼表示，今年世界盃的特殊之處在於疊加耶誕季、雙十一、黑色星期五。過往的世界盃足球賽一般都在7、8月舉行，由於今年主辦國卡達面臨夏季高溫等問題，因此延後至11月舉行。

然而即便訂單滿手，但COVID-19疫情對於義烏的影響仍存在，有些業者對於業績較為悲觀。

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報導指，義烏曾在8月間一度實施全域靜默管理，雖然在數日後解除，但是不少企業生產和物流仍受到疫情防控等規範限制，仍有些商家生產的世界盃商品堆在倉庫裡，義烏的商家仍不斷收到客戶的催促。眼看快要趕不上出貨時程，商家一樣焦急。

一名主要生產球衣、訓練服的業者在報導中悲觀表示，按照過往經驗，世界盃的訂單數會逐屆增加，以他們的公司來說，從2014年世界盃到2018年世界盃，訂單成長幅度達到40%，「但今年和2018年相比，只能基本持平，甚至還稍有下降。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111101